Funsat oferece vagas de emprego com salário de mais de R$ 2 mil

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece diversas vagas de emprego nesta quinta-feira (6), entre elas para mecânico de automóveis e caminhões, analista de gestão de estoque, analista de desenvolvimento de sistemas, eletricista de instalações de veículos automotores e fonoaudiólogo geral. Os salários podem chegar a R$ 2.323,00, mais alimentação.

Para a vaga de mecânico de automóveis e caminhões é necessário ter conhecimento em mecânica geral, tanto em veículos leves quanto pesados. Experiência deve ser comprovada em Carteira ou por meio de referências. Salário R$ 1500,00, mais benefícios.

Já para a vaga de analista de gestão de estoque é necessário ter conhecimento em gestão e vivência da rotina de estoque. Irá efetuar controle de saldo, baixa de estoque, relatórios e planilhas. Necessário saber utilizar o sistema Gestão ERP. Com conhecimento intermediário no Pacote Office e nível avançado em Excel. Superior completo em Administração, Economia, Logística ou Engenharia da Produção. Esta sendo oferecido salário R$ 2.100,00.

Quanto a vaga para Analista de Desenvolvimento de Sistemas – para Analista de Banco de Dados, poderá também ter atuado como Programador e Analista de Sistemas.Deve ter conhecimento no sistema SQLServer (apresentar certificados) e conhecimento técnico em banco de dados. Cursar superior na área de Análise de Sistemas, Redes ou Ciências da Computação. Deve ter disponibilidade para viagens e CNH B. Salário Negociável.

Também é oferecida vaga para Eletricista de Instalações de Veículos Automotores com experiência em alternador, motor de arranque, elétrica automotiva geral. Salário R$ 1500,00, mais benefícios.

A Agência de empregos oferece ainda vaga para Fonoaudiólogo Geral para acompanhar e realizar os tratamentos dos pacientes atendidos pela instituição que oferece o emprego. Se possuir especialização ou capacitação para atendimento de pacientes com deficiência será um diferencial. Carga horária: 6 horas diárias (turno negociável). Salário R$ 2.323,00, mais alimentação.

Para Técnico Mecânico há vaga para inspetor técnico que irá trabalhar em empresa de inspeção veicular. Necessário ter o curso de técnico mecânico e ter CNH B. Salário R$ 1.760,00, mais benefícios.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.