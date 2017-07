Funsat oferece vagas de emprego com salário de mais de R$ 2 mil

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), disponibiliza nesta sexta-feira (21) diversas vagas de emprego, com destaque para farmacêutico, professor de inglês, churrasqueiro, operador de ponte rolante e cortador de roupas. Os salários podem chegar a R$ 2.780,00.

Para a vaga de farmacêutico é preciso ter ensino superior em Farmácia e experiência comprovada na função. Salário de R$ 2.780,00 mais benefícios.

Para vaga de professor de Inglês, é exigido que o candidato esteja cursando o 8º período de Letras/Inglês e possua conhecimento em didática do ensino para ministrar aulas de Inglês duas vezes na semana para crianças de um a cinco anos. O salário será informado na entrevista.

A vaga de operador de ponte rolante exige ensino fundamental completo, experiência e conhecimento em máquinas de elevação para operação e transporte de pessoas e materiais. Salário de R$ 1.363,00.

Para a vaga temporária de churrasqueiro, é necessário possuir ensino fundamental completo. A vaga é para trabalhar aos finais de semana (sábados e domingos). A função exige que saiba preparar carnes, temperos e assar. Salário de R$100,00/dia.

A vaga de açougueiro exige que o candidato tenha ensino fundamental completo, experiência nos serviços de corte e desossa e atendimento ao cliente no balcão. Salário de R$ 1.300,00.

Já para a vaga de cortador de roupas, é necessário ter ensino médio completo, experiência no manuseio de máquina de corte industrial e prática no corte de tecidos e malharia. Salário de R$ 1.088,19.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.campogrande.ms.gov.br/Funsat. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.