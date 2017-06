Funsat oferece vagas de emprego com salários de até R$ 2 mil

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece diversas vagas de emprego nesta segunda-feira (26). Os salários podem chegar a R$ 1.894, mais benefícios.

Para se candidatar a vaga de auxiliar técnico mecânico, o candidato precisa ter ensino médio completo, curso de técnico mecânico e experiência nos serviços de inspeção veicular. O salário é de R$ 1.894,00, mais vale alimentação.

Já para a vaga de auxiliar de contabilidade, o candidato precisa estar cursando o 6º período de Administração ou Ciências Contábeis. O salário será informado na entrevista.

Para a vaga de auxiliar de pessoal, é preciso estar cursando o 4º período de Ciências Contábeis e ter experiência em rotinas do setor de RH. Salário inicial de R$ 1.200,00.

Há vagas ainda para confeiteiro, exige-se ensino fundamental completo, experiência e prática no preparo de diversos tipos de bolos, tortas e doces. Salário de R$ 1.000,00, mais refeição

Para esteticista facial é preciso ter pelo menos ensino médio completo, experiência e prática em designer de sobrancelhas e depilação egípcia. Salário de R$ 1.000,00, mais comissão.

Há vagas ainda de operador de telemarketing receptivo. Exige-se ensino médio completo e conhecimento em informática básica com boa digitação. É preciso disponibilidade para trabalhar no período vespertino e noturno. Salário de R$ 937,00, mais assistência médica, plano de cargos e salários, seguro de vida, auxílio creche e ticket alimentação.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.