Funsat oferece vagas em vários setores nesta segunda-feira

Com salários de R$ 1.091 mais benefícios até R$ 1.830.

A Funsat oferece nesta segunda-feira (20), algumas vagas, entre elas para auxiliar de laboratório, azulejista, encarregado de padaria, chefe de departamento de pessoal, operador de vendas e técnico mecânico em ar condicionado.

Para a vaga de auxiliar de laboratório de análises clinica é necessário ensino superior incompleto (acadêmico do 2º período em Biomedicina, Farmácia ou Biologia), com experiência em laboratório de analises clínicas. Salário de R$ 1.222, mais benefícios.

No setor da construção civil encontra-se aberta a vaga temporária para azulejista. A função exige o ensino fundamental incompleto e experiência para serviços temporários por 30 dias em Nioaque (MS). Salário de R$ 120 por dia.

No setor de serviços encontra-se aberta a vaga para encarregado de padaria. A função exige o ensino médio completo e experiência no segmento de panificação, liderança de equipe e rotinas do setor. Salário de R$ 1.830.

No setor de Recursos Humanos encontra-se aberta a vaga para chefe de departamento de pessoal. A função exige o ensino superior completo em Administração ou Ciências Contábeis e experiência comprovada em serviços de departamento de pessoal. Salário de R$ 1.600.

No comércio encontra-se aberta a vaga para operador de vendas (lojas). A função exige o ensino médio completo, experiência em vendas e atendimento ao cliente. Salário de R$ 1.091, mais ticket alimentação.

Na área de manutenção encontra-se aberta a vaga para técnico mecânico em ar condicionado. A função exige o ensino fundamental completo, experiência em manutenção e instalação de ar condicionado de veículos leves e pesado. Salário inicial de R$ 1.300, mais comissão.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/