Funsat oferece vagas para arte finalista, torneiro mecânico e operador de empilhadeira

Nesta segunda-feira (20), a Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas para arte finalista, torneiro mecânico, operador de empilhadeira, auxiliar de depósito e auxiliar de cozinha. Os salários variam entre R$ 1.015,00 a R$ 2.400,00.

Quem se interessar para a vaga de arte finalista, precisa ter superior completo ou incompleto em publicidade e propaganda e domínio em Corel e outros programas. O salário é de R$ 2.400,00, mais benefícios para trabalhar com serviços de publicidade e marketing da empresa.

Já a vaga de auxiliar de depósito exige ensino médio completo, experiência em serviços de estoque para auxiliar na separação de mercadorias, recepcionagem, conferência e armazenamento de produtos. Salário de R$ 1.037,00 mais benefícios.

Para gerente de produção é preciso ter ensino médio completo e experiência em gerência no setor alimentício (fabrica de doces). Salário de R$ 1.500,00.

Também há vagas para auxiliar de cozinha com ensino fundamental completo, precisa ter experiência em chapa industrial, saber auxiliar na produção e montagem de saladas e pratos à La Carte e manutenção e conservação do local de trabalho. Salário de R$ 1.015,00.

Há ainda oportunidade para torneiro mecânico com ensino fundamental completo, experiência em torno e solda em geral. Salário de R$ 1.500,00, mais benefícios.

Para operador de empilhadeira com ensino médio completo, experiência com máquina empilhadeira para transporte de carga dentro do galpão, preferencialmente que resida na saída para Cuiabá. Salário de R$ 1.440,00, maisbenefícios;

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias