Funsat oferece vagas para auxiliar de pessoal, costureira e padeiro

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta Sexta-feira (24) vagas para auxiliar de pessoa com ensino superior incompleto em ciências contábeis, experiência em serviços de departamento de pessoal e contábil para rotinas administrativas, folha de pagamento, pacote Office e Rais, Dirf e Caged – salário R$ 1.500.00.

Também há oportunidade para costureira em geral, com ensino fundamental completo, experiência em reforma de roupas em geral e domínio nas máquinas overloque, reta e galoneira – salário R$ 1.005,00 + comissão; Padeiro, com ensino fundamental incompleto, experiência na produção de padaria, prática no manuseio de cilindro de padaria, salário R$ 1.234,00+ benefícios.

O profissional que já trabalhou como dedetizador também encontra trabalho. Precisa ter ensino médio completo, prática em dedetização residencial e empresarial, com CNH A/B em dia – salário inicial R$ 980,00; Gerente de produção, com ensino médio completo e experiência em gerência no setor alimentício (fabrica de doces) – salário R$ 1.500,00; acabador de mármore e granito, com ensino fundamental incompleto, experiência em acabamento de mármores e granito – salário R$ 1.800,00.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias

Serviço:

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – JD. TV. Morena – O atendimento é feito das 07h às 17h, de segunda a sexta-feira.