Funsat oferece vagas para biólogo e contador

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece nesta quarta-feira (7), vagas para diversos setores do mercado de trabalho com destaque para biólogo e contador.

Para a vaga de biólogo é necessário ensino superior completo em biologia ou cursando o 7º período, não há exigência de experiência. O profissional irá trabalhar em laboratório de análises clinicas, salário de R$ 1.609,00 mais alimentação.

Também há vagas para os cargos de auxiliar de vidraceiro com ensino fundamental completo, experiência em carga e descarga de produtos para auxiliar o vidraceiro, salário R$ 937,00. Já a vaga de copeiro de restaurante exige ensino médio completo, experiência na função, preferencialmente que resida na região do bairro São Francisco e com condução própria, salário R$ 1.015,00 mais hora extra, adicional noturno e gratificação.

Na Agência há vagas de contador com ensino superior completo em contabilidade, experiência em serviços contábeis e com registro no CRC em dia, o salário será divulgado na entrevista; atendente de mesa com ensino médio, experiência na função pra atender clientes, manter organização do local, anotar pedidos e servir mesas, preferencialmente que resida na região do bairro São Francisco e que tenha condução própria, salário R$ 1.015 ,00 mais hora extra, adicional noturno e gratificação.

Ainda há vaga para motofretista com ensino médio completo, experiência na função para entrega de lanches, precisa ter condução própria (moto e CNH A), o salário será informado na entrevista.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro-Desemprego, Carteira de Trabalho, também vagas para Pessoas com Deficiência e informações sobre qualificação profissional.

Para cadastro e encaminhamento de vagas, o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jardim TV Morena. O atendimento é feito das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.