Funsat oferece vagas para corretor de imóveis, recepcionista caixa e motorista de caminhão guincho

Nesta sexta-feira (16), a Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas para diversos setores do mercado de trabalho com destaque para corretor de imóveis, recepcionista caixa e motorista de caminhão guincho.

Para a vaga de corretor de imóveis a exigência é de ensino médio, curso técnico em transações imobiliárias, experiência e informática básica, o salário é de R$ 1.000,00. A vaga de costureira de máquinas industriais exige ensino fundamental incompleto, experiência em costura de uniformes, camisetas e outros artigos, o salário é de R$ 1.017,00 mais uniforme e refeição. Já a vaga de retificador de motores de automóveis exige ensino fundamental incompleto, experiência em manutenção de retifica de motores, o salário é de R$ 1.200,00.

Também há vagas de recepcionista caixa, que exige ensino médio completo, experiência e prática em operar caixa, receber valores, passar cartão de debito/crédito, para serviços em salão de beleza, o salário é de R$ 1.005,00 mais 10% de quebra de caixa. Para a vaga de motorista de caminhão guincho pesado com Munk a exigência é de ensino fundamental incompleto, experiência e certificado de operador de Munk, o salário é de R$ 1.800,00 mais comissão. Já a vaga de churrasqueiro exige ensino fundamental completo, experiência e prática na função, o salário é de R$ 1.100,00.

As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.