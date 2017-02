Funsat oferece vagas para digitador, encarregado de obras e chapista de lanchonete

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta quinta-feira (16) vagas para digitador, auxiliar de manutenção de elétrica e hidráulica, encarregado de obras e chapista de lanchonete. Os salários variam entre R$ 1.120,00 a R$ 1.800,00. Todos exigem experiência na função.

Quem já atuou como digitador e está procurando oferta de trabalho, a vaga exige ensino médio completo e experiência na função. Salário de R$ 1.120,00, mais vale alimentação.

Já quem quer trabalhar como auxiliar de manutenção de elétrica e hidráulica para serviços mecânicos de manutenção de trator, caminhão, montagem e desmontagem de peças, entre outros, é preciso ter ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 1.100,00 mais refeição e outros benefícios.

Também há vagas para encarregado de obras com ensino fundamental completo, experiência em e prática em medidas de alvenaria. Salário de R$ 1.800,00 mais refeições.

Há vaga ainda para chapista de lanchonete com ensino fundamental completo, experiência na função para preparar lanches na chapa. Salário de R$ 1.200,00.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.