Funsat oferece vagas para locutor anunciador, promotor de vendas e coordenador de costura do vestuár

Nesta terça-feira (27), a Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas para diversos setores do mercado de trabalho com destaque para locutor anunciador, promotor de vendas e coordenador de costura do vestuário.

A vaga para locutor anunciador exige ensino médio completo, experiência e habilidades com comunicação e boa dicção, irá anunciar ofertas do supermercado em microfone, o salário é de R$ 2.000,00. Para a vaga de auxiliar de padeiro, a exigência é de ensino fundamental completo, experiência e prática na função, para auxiliar no preparo de diversos tipos de pães e salgados, o salário é de R$ 900,00. Já a vaga de promotor de vendas exige ensino médio completo, sem experiência, boa dicção que goste de trabalhar com pessoas e por metas de vendas, o salário é de R$ 1.414,00.

Também há vagas para coordenador de costura do vestuário com exigência de ensino médio completo, experiência, para supervisionar equipes de trabalho e organizar dados de produção de corte e costura, com salário de R$ 1.200,00. Já a vaga de operador de empilhadeira exige ensino fundamental completo, experiência e prática na função, o salário é de R$ 1.550,00. A vaga de cabeleireiro exige com ensino médio incompleto, experiência e prática na função, o salário é de R$ 1.000,00.

As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.