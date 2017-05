Funsat oferece vagas para operador de telemarketing e montador de elevadores

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece nesta quarta-feira (3) vagas para operador de telemarketing receptivo que tenham ensino médio completo, informática básica e digitação. Não há exigência de experiência para serviços de atendimento por telefone (via Call Center), desde que o interessado tenha disponibilidade de horários para trabalhar no período da tarde ou noite, finais de semanas e feriados, folga por escala, salário R$ 937,00 + benefícios;

Também há vaga para Técnico de manutenção eletrônica com ensino médio completo, experiência em serviços de manutenção de balanças de precisão (salário será informado na entrevista); cortador (a mão), com ensino médio completo, experiência na função, para serviços de cortes de tecidos no setor do vestuário, salário R$ 2.000,00.

Há vagas para acompanhante de idosos com ensino médio completo, experiência na função, para acompanhar pessoa idosa, folga aos domingos, salário R$ 1.000,00; auxiliar de contabilidade (estágio) estudando o 6º período de administração ou contábeis, para realizar serviços contábeis, salário será divulgado na entrevista;

A agência disponibiliza também vaga para montador de elevadores e similares com ensino médio completo e curso técnico em eletromecânica, experiência em mecânica e elétrica de elevadores, para manutenção preventiva, salário R$ 2.300,00+ benefícios.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.