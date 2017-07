Funsat oferece vagas para sushiman, mecânico e auxiliar de contabilidade

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), disponibiliza para esta segunda-feira (10) diversas vagas de emprego entre elas para auxiliar de contabilidade, mecânico eletricista de automóvel, mecânico de maquinas de costura, sushiman, promotor de vendas e vendedor pracista.

A vaga de auxiliar de contabilidade é para estagiário que irá ajudar nos serviços de contabilidade. Para a vaga é necessário estar cursando superior em Administração ou Ciências Contábeis. Bolsa de estágio é no valor de R$ 800,00, já incluso auxílio transporte.

Para a vaga de mecânico de manutenção de máquinas de costura é preciso ter conhecimento em manutenção de todos os tipos de máquinas de costura. Ter disponibilidade para entrada às 05h50. O candidato deve ter ensino médio completo. Salário de R$ 1918,87.

Já para a vaga de mecânico eletricista de automóveis é preciso ser eletricista de veículos com experiência em acessórios (som, trava elétrica, alarmes e outros) e ensino médio incompleto. Salário de R$ 1400,00, mais benefícios.

Para a vaga de Sushiman é necessário conhecimento no preparo de diversos tipos de pratos da culinária japonesa. Ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados, com uma folga semanal e um domingo ao mês. Período de trabalho: manhã/tarde. Ensino Médio Completo. Salário R$ 1533,00 mais benefícios.

Para Promotor de Vendas, é solicitado candidato com experiência na função ou como repositor de mercadorias em supermercados. Necessário ter condução própria (carro ou moto), pois fará visitas a diversos mercados e ensino médio completo. Salário de R$ 1091,00, mais Cartão de Benefícios no valor de R$ 400,00.

Já para a vaga de vendedor pracista (vendedor externo), o candidato deverá realizar a venda de serviços de segurança, tais como: telecom, segurança, detecção de incêndios e estruturação de redes. Deve ter condução própria (moto). *CNHA. Também é preciso ter conhecimento básico em informática e ensino médio completo. Salário inicial de R$ 1000,00, mais comissão e ajuda de custo.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, Cursos de Qualificação Profissional e vagas para pessoas com deficiência.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1.581 – Jardim TV Morena. O atendimento é realizado das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.