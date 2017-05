Funsat oferece vagas para técnico em manutenção de rede e operador de CAD nesta quarta

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece nesta quarta-feira (31), vagas para diversos setores do mercado de trabalho com destaque para técnico em manutenção de rede e operador de CAD.

A vaga de eletromecânico de manutenção de elevadores exige ensino médio completo, experiência nos serviços de manutenção de elevadores e quadro de comandos, o salário é de R$ 1.297,00 mais benefícios. Há também vaga para técnico em manutenção de equipamentos de informática, a exigência é de ensino médio completo, experiência em manutenção de rede e equipamentos de informática, com salário de R$ 1.000,00.

Para a vaga de mecânico de manutenção de máquinas de costura a exigência é de ensino médio completo, experiência em manutenção de todos os modelos de máquina de costura, o salário é de R$ 1.918,87. Também há vagas de Operador de CAD (copista) com ensino médio completo, experiência em AutoCAD ou que tenha curso na área, salário R$ 1.200,00.

Já a vaga de gerente operacional de turismo exige ensino médio completo, experiência como encarregado de agencia de passagens e pratica em liderança de equipe, com CNH “AB” e informática básica, o salário é de R$ 2.168,00. A vaga de soldador (vagas temporária de 15 dias) exige ensino fundamental incompleto, experiência em Solda Mig, o salário será informado na entrevista.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, vagas para Pessoas com deficiência e informações sobre qualificação profissional.

Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jardim TV Morena. O atendimento é feito das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.