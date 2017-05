Funsat oferece vagas para vendedor pracista, açougueiro e garçom

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece nesta segunda-feira (15), vagas para diversos setores do mercado de trabalho, com destaque para vendedor pracista, açougueiro e garçom.

Para a vaga de vendedor pracista a exigência é de ensino médio completo, experiência e prática em vendas externas de serviços telefônicos (internet, TV por assinatura e telefonia fixa), salário R$ 1.064,00 mais alimentação. Também há vagas para açougueiro (a), que exige ensino fundamental completo, experiência nos serviços de desossa, corte de carnes e atendimento no balcão, preferencialmente que resida na região do Indubrasil, salário R$ 1.500,00.

Já a vaga para polidor de veículos exige ensino fundamental incompleto, experiência e prática em lavagem de veículos, salário R$ 937,00. Há, ainda, vagas para auxiliar de cozinha, a exigência é de ensino fundamental incompleto, experiência nos serviços auxiliares de cozinha (lavar louça, fritar pasteis e atender balcão), salário R$ 1.091,00 mais benefícios.

A vafa de caldeirista exige ensino fundamental completo, experiência e prática em operar caldeira para o preparo de doces ou produtos alimentícios, salário inicial R$ 1.100,00. Também há vaga para garçom com ensino médio incompleto, experiência e prática na função, para serviços de churrascaria, salário inicial R$ 1.177,00.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para pessoas com deficiência.