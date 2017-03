Funsat quer ampliar oportunidades de emprego para mulheres em situação de risco

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, quer ampliar a parceria que mantém com a Casa da Mulher Brasileira e oferecer mais oportunidade de emprego às mulheres em situação de risco ou de violência doméstica.

Para isso, o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, visitou, nesta quarta-feira (16), a Casa da Mulher Brasileira, a fim de ajustar e enfatizar a importância da Funsat, por meio do Programa de Inclusão Social (Proinc).

Por meio do programa, a Funsat realiza o cadastro das trabalhadoras desempregadas, em situação de vulnerabilidade para inserir no mercado de trabalho.

De acordo com Cleiton Franco, o programa já atende oito mulheres na Casa da Mulher Brasileira, e a parceria visa ampliar o atendimento para as mulheres de forma que elas possam estar empregadas e ter condições de dar sequencia ao enfrentamento da violência.

“A preocupação das mulheres é o sustento dos filhos e através do Proinc vamos dar dignidade para que possam dar continuidade ao enfrentamento da violência”, enfatizou.

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços especializados para atender as mulheres em situação de risco, como: acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças – brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes.

A Casa da Mulher Brasileira está localizada na Rua Brasília, s/n, lote A, quadra 2, Jardim Imá, Campo Grande (MS).

De forma totalmente sigilosa, qualquer um pode denunciar pelo número – 180 casos de violência contra à mulher.