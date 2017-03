Funsat realiza curso de costura e reforma em geral para mulheres atendidas pela Casa da Mulher

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulheres (Semu), Casa da Mulher Brasileira (CMB) e Instituto Mirim (IMCG), iniciou nesta segunda-feira (27) o curso de costura – reforma em geral, para capacitar mulheres em situação de violência.

De acordo com a coordenadoria de Educação Profissional da Funsat, o curso é uma parceria integrada entre as secretarias, e visa qualificar as mulheres para que possam ingressar no mercado formal ou ampliar as oportunidades para a geração de renda de forma autônoma.

O curso é gratuito e oferece o material didático e especifico para as aulas práticas. A carga horário será de 52h/aula, e objetiva ensinar os principais conhecimentos sobre costura e pequenos consertos. As participantes terão aulas expositivas com dinâmicas de grupos e aulas práticas, com o uso de diversas máquinas e técnicas de costura.

O Programa de Qualificação Social da Funsat é realizado com recursos próprios do município e visa melhorar o perfil de qualificação profissional dos trabalhadores (as) campo-grandenses, tornando-os (as) cada vez mais preparados (as) para a inserção e permanência no mundo do trabalho.