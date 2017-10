Funsat realiza palestra de alerta e prevenção sobre câncer de mama

Durante todo o mês de outubro são realizadas diversas campanhas de conscientização que têm como objetivo principal, alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A Prefeitura Municipal por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizará nesta sexta-feira (20.10), uma Palestra para as beneficiarias do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), com o seguinte tema “Câncer de Mama, o que as Mulheres precisam saber”, a palestra faz parte da Ação do departamento de Serviço Social da Funsat e esta em cumprimento com Lei 5.805, de 22 de Março do Proinc.

Para o diretor-presidente da Funsat Cleiton Franco, é importante aderir a campanha para as beneficiarias do Proinc, pois, a maioria são Mulheres, “Temos mais de 60 Mulheres já confirmadas para a palestra, cada ano as mulheres estão alertas para a prevenção através do diagnostico precoce a chance de cura é maior”, destacou.

A Palestra será com o Dr Juatel Tenório Ribeiro Beker Barbosa, graduado em Medicina com residência na área de medicina interna, atuou como clinico geral, internista e pronto socorrista, atuante também em pronto atendimento, em Upas, além de plantonista na Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande.

Serviço – A Palestra será nesta sexta-feira (20), às 14h no auditório da Funsat que está localizada na Rua 14 de Julho 992.

Mais informações no Telefone (67) 3314-9625