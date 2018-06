Funsat tem vagas com salários de até R$ 1,3 mil mais benefícios

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta segunda-feira (25), diversas vagas de emprego, entre elas para auxiliar de expedição, conferente de carga e descarga, carpinteiro e jovem aprendiz.

Na função de auxiliar de expedição, o profissional auxiliará em depósito com a organização, conferência de estoque, carga e descarga de mercadorias e Indústria de confecção. O interessado deve possuir conhecimento em conferência de mercadorias e controle de estoque, ter ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.088,19 mais vale transporte, vale alimentação, refeição na empresa e assistência odontológica.

Para a vaga de conferente de carga e descarga, o profissional precisa ter experiência na função. É necessário ter domínio no pacote Office (Excel, Word). Entre as atribuições estão conferir a descarga por manifesto ou por NF. O conferente irá assinar e colocar a data do descarregamento e ficará responsável pela carga que conferiu. Se possuir curso técnico em Logística será um diferencial. E necessário que o interessado tenha ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.080,00, mais vale transporte, cesta básica, vale alimentação e assistência odontológica.

Já a vaga de carpinteiro é para trabalhar em obras de construção civil. O interessado na vaga deve ter experiência na função, possuir ensino fundamental completo. O salário oferecido é de R$ 1.363,00, mais vale transporte.

Jovem Aprendiz

Para o jovem aprendiz há vagas para auxiliar comercial e auxiliar administrativo. O programa Jovem Aprendiz é destinado a pessoas com idade de 18 a 24 anos e tem carga horária de quatro horas ao dia. Serão três dias de trabalho na empresa e dois dias de curso no Senai. É necessário está cursando o ensino médio ou já completo. O salário oferecido é de R$ 600,00, mais vale transporte.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer à Funsat e levar os documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Outras oportunidades podem ser conferidas no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/

Serviço

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A Funsat está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória (próxima à Igreja Ortodoxa).

Mais informações pelo telefone (67) 3314-3084