A Agência de Empregos da Fundação Municipal do Trabalho (Funsat) está com duas vagas abertas para a ocupação de mecânico de máquinas pesadas no setor de serviços mecânico e manutenção, com experiência e prática comprovada.

Requisitos – Os interessados devem ser maiores de 18 anos, terem o ensino médio completo, experiência em manutenção de máquinas usadas na construção civil como pá carregadeira, moto niveladora, rolo compactador, escavadeira hidráulica, caminhões e carretas. Além de disponibilidade para viagens no interior do estado e portar carteira de motorista CNH A/B.

Benefícios – Os trabalhadores selecionados receberão o salário inicial de R$ 1.600,00, combustível ou vale transporte, refeição na empresa, ajuda de custo para viagens (alimentação e alojamento).

Cadastro – Os interessados devem comparecer à sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Vila Antônio Vendas – das 7h às 17h.

Documentos necessários – Os candidatos deverão comparecer munidos de documentos pessoais (RG e CPF, Carteira de Trabalho).