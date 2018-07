Funtrab abre inscrições para oficina de Artesanato, na capital

Encontram-se abertas, na Casa de Qualificação Profissional, da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), em Campo Grande, inscrições para oficinas de artesanato e trabalhos manuais em diversas modalidades. São sete oficinas que serão realizadas de terça a sexta-feira na rua 7 de Setembro, 912, no centro da capital. Todas as oficinas são gratuitas. Cada modalidade ocorrerá em um dia da semana.

O início das aulas será de acordo com o preenchimento das vagas que deverão ser de, no mínimo, 10 inscritos por modalidade. De acordo com a responsável pela Coordenadoria de Qualificação Profissional da Funtrab, Rosália Aparecida da Silva, informações e detalhes posem ser adquiridas por meio do telefone (67) 3398-8907.