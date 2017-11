Funtrab abre mais de 40 vagas, mesmo depois do incêndio

Apesar do incêndio ocorrido no setor de atendimento Funtrab não haver a previsão de normalização dos serviços, a Funtrab abre processo seletivo para 42 vagas numa empresa transportadora de valores.

Os contratados terão direito a vale-transporte, ticket alimentação e os demais benefícios serão informados no momento da entrevista. Confira as funções, número de vagas e requisitos:

-Analista de TI (2 vagas) – Ter curso superior completo na área de Tecnologia da Informação ou afins, experiência de 2 anos na área de suporte ou áreas afins; Inglês (intermediário) e disponibilidade total de horário (inclusive finais de semana). É necessário ter conhecimentos técnicos em domínio W7, W10, server 2008 e server 2012; análise de logs nos servidores; manutenção no AD, DNS, GPO e Script; manutenção de servidores (formatação e configuração de RAID); administração de switches via put; conhecimento intermediário e experiência de redes de computadores e conhecimento básico de Segurança da Informação. Salário de R$ 2.605,51.

-Assistente de Frotas (1 vaga) – Ter disponibilidade total de horário, experiência mínima 1 ano em atividades relacionadas a controle de frotas e manutenção de veículos, habilitação categoria B; domínio em Informática e Excel (nível usuário); conhecimento em algum software de Gestão de Frota. Para atuar no controle de manutenção de veículos pesados e leves e outras atribuições. Salário de R$ 1.844,86.

-Atendente Operacional I (1 vaga) – Ter 2º grau completo (preferencialmente cursando nível superior ou completo), disponibilidade total de horário , experiência mínima de 6 meses em atendimento ao público. Ter conhecimentos técnicos em Informática em nível de usuário intermediário e pacote Office e ótima fluência verbal, comunicação interpessoal e excelente capacidade de trabalho em equipe. Salário de R$ 1.406,90.

-Auditor de ATM (1 vaga) – Ter CNH (categoria B), nível técnico completo, superior completo ou cursando na área de Tecnologia da Informação (rede e programação, manutenção e suporte à informática) ou áreas afins. Experiência no manuseio de equipamentos eletrônicos. Para auditor é preciso ter conhecimentos técnicos em Informática em nível de usuário, boa dicção, dinamismo, atenção concentrada, trabalho em equipe e trabalhar sob pressão. Salário de R$ 1.844,86.

-Auxiliar Administrativo I – RH (1 vaga) – Ter ensino médio completo e rotinas administrativas e serviços de escritório na área de Recursos Humanos. Salário de R$ 1.406,90.

-Auxiliar de Operações de Valores I – (8 vagas) – Ter 2° grau completo, disponibilidade total de horário e experiência com produção de linha de frente, caixa ou tesouraria. Será monitorado todo tempo. Pode ter trabalhado anteriormente em transportadora de transporte de valores. Salário de R$ 1.207,25.

-Inspetor de Segurança (1 vaga) – Ter ensino superior completo em gestão de segurança privada ou nas áreas afins, disponibilidade total de horário para viagens , experiência mínima de 3 anos na função ou equivalente, ter exercido função de liderança no Exército (sargento ou oficial) ou de Gestão na Segurança privada. É necessário ter conhecimentos técnicos das legislações pertinentes à área e conhecimentos na área de Segurança Privada e no Pacote Office. Salário de R$ 1.844,46.

-Líder de Segurança (4 vagas) – Ter 2º grau completo, curso de formação de Vigilante e Transporte de Valores, este último tem que estar atualizado. Ter experiência em liderança de equipes é primordial. Será responsável por equipe conforme escala, resolução de problemas, etc. Preferencialmente ter experiência na atividade de Segurança Privada. Preferencialmente ex-militar. Salário de R$ 1.453,62.

-Monitor de Segurança Eletrônica – operador de CFTV (8 vagas) – Ter 2° grau completo, disponibilidade de horários, conhecimentos técnicos de Informática a nível de usuário, experiência mínima de 6 meses como vigilante operador de CFTV, além de boa dicção, dinamismo, atenção concentrada, trabalho em equipe e trabalhar sob pressão. Salário de R$ 1.073,80.

-Controlador de Rotas (2 vagas) – Ter 2º grau completo ou 3º grau incompleto (Logística), disponibilidade total de horário e experiência: monitoramento de veículos e conhecimento em rastreamento de carga, controle de coleta e entrega de cargas, experiência na área de logística e domínio em Informática em Excel. Ter boa dicção e comunicação, pois estará em contato direto com os carros fortes. Observação: Para este cargo será feito teste de Excel. Salário de R$ 1.844,86.

-Líder de Operações (1 vaga) – Ter 2º grau completo ou 3º grau incompleto; disponibilidade total de horário; vivência operacional na área logística, com controle de entrega e coleta de cargas, monitoramento de veículos e conhecimento em rastreamento de carga. Ter conhecimentos técnicos em Informática (Excel) e perfil de liderança, boa dicção e comunicação, pois estará em contato direto com os carros fortes. Pode ter trabalhado anteriormente em empresa de transporte de Valores. Salário de R$2.605,51

-Líder de Operação de Valores (1 vaga) – Ter 2º grau completo, disponibilidade de horário, experiência mínima de 1 ano na função de Liderança ou apoio na área de Tesouraria, fluxo de caixa, abertura e fechamento de caixa, batimentos contábeis. Será responsável pela liderança das equipes de tesouraria e outros procedimentos da área. Ter conhecimentos técnicos de Informática (Pacote Office). Neste cargo será feito teste de Excel. Salário de R$ 1.844,86.

-Auxiliar de Manutenção (1 vaga) – Ter 2° grau completo ou técnico, disponibilidade total de horário, experiência mínima de 6 meses com manutenção predial e conhecimentos em pintura, hidráulica, elétrica. Não é necessário ter CNH categoria A ou B, mas se tiver será um diferencial. Salário de R$ 1.073,80.

-Eletromecânico – Manutenção de ar condicionado (2 vagas) – Ter 2° grau completo ou técnico ou curso técnico em Eletromecânica ou Elétrica. Não há necessidade de Crea ativo, disponibilidade total de horário e experiência mínima de 6 meses com manutenção de ar-condicionado (essencial), geradores, elevadores e nobreaks. Desejável ter ótima fluência verbal, bom relacionamento interpessoal e excelente capacidade de trabalho em equipe. Será obrigatório certificado atualizado da NR10. Salário de R$ 1.844,46.

-Técnico em Eletrônica (1 vaga) – Ter 2° grau completo e curso técnico em Eletrônica, Automação ou Eletrotécnico (obrigatório). Se tiver muita experiência, será considerado, ter disponibilidade total de horário e experiência mínima de 6 meses com instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos em geral. Possuir conhecimentos: CFTV, alarmes, PABX, interfonia. Observação: Desejável certificado atualizado da NR10. Salário de R$ 1.844,86.

-Auxiliar de Serviços Gerais (4 vagas) – Ter ensino fundamental completo, disponibilidade total de horário e experiência mínima de 1 ano na área de limpeza. O diferencial será ter trabalhado como ASG em hospitais, lojas, supermercados, etc. Salário de R$ 1.023,38.

-Técnico de Controle de Imagem (3 vagas) – Ter 2° grau completo; disponibilidade de horário; curso de formação de Vigilante e Transporte de Valores (este último atualizado) e conhecimentos básicos em planilhas eletrônicas (Excel). Ter experiência mínima de 6 meses na função de Vigilante Patrimonial de Base ou com monitoramento de Segurança Eletrônica (operador de CFTV). Salário de R$ 1.844,46.

Os interessados que possuem os perfis acima devem realizar cadastro no setor de Psicologia na Casa de Qualificação, localizada na Rua Sete de Setembro, 912 (quase esquina com a Rua Pedro Celestino). Precisam estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.