Funtrab abre vagas para assistente de vendas e costureira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas de empregos para diversas funções em 24 municípios no Estado. Os interessados em alguma oportunidade podem comparecer à “Casa do Trabalhador” em seu município com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Segue a lista com algumas vagas em destaque.

Em Campo Grande tem 10 vagas para assistente de vendas, com experiência e o ensino médio, o salário oferecido é R$ 1.018,00, acrescidos de vale-transporte, ticket alimentação (R$10,00) e assistência média. Também há 10 vagas para costureira de máquinas industriais, exige-se experiência e o ensino fundamental completo, o salário oferecido R$ 1.088,00, acrescidos de vale-transporte e alimentação.

E no município de Três Lagoas tem 48 vagas para operador de empilhadeira, com exigência de experiência e o ensino médio incompleto, o salário oferecido é R$1.247,00. Também há vagas para motorista carreteiro em Três Lagoas (47) e em Ivinhema – 39 vagas.

Em Costa Rica há 17 vagas para trabalhador rural, exige-se o ensino fundamental e não exige experiência, o salário oferecido é R$ 1.100,00.

E no município de Naviraí tem 10 vagas para operador de colheitadeira, exige-se CNH, experiência e o ensino fundamental, o salário oferecido é R$ 1.452,76 e comissão.

Mais informações no Boletim de Emprego.