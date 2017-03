Funtrab amplia horário de atendimento à população na Capital

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) comunica à população que, a partir desta segunda-feira (20) a agência de emprego de Campo Grande (Casa do Trabalhador), localizada na rua 13 de maio, 2.773, passa a funcionar das 7h00 às 17h30.

Todos os serviços oferecidos pela Funtrab são gratuitos e consistem em: intermediação de mão de obra, emissão de Carteira de Trabalho, entrada no Seguro-Desemprego, qualificação social e profissional, microcrédito e apoio ao empreendedorismo.

A Fundação ainda ressalta que os interessados em buscar recolocação no mercado de trabalho, devem trazer RG, CPF e Carteira de Trabalho para realizar cadastro e concorrer às vagas. Os trabalhadores que desejam solicitar a 1ª via da Carteira de Trabalho, é preciso ter em mãos os originais do RG,CPF, Certidão de Nascimento(ou Casamento) e comprovante de Residência e não é preciso agendar, o atendimento é realizado por ordem de chegada. Já as pessoas com deficiência interessadas em uma vaga de emprego, podem se dirigir diretamente ao Serviço Social.

Em 2016, a Funtrab realizou cerca de 172.000 atendimentos em Campo Grande e faz, aproximadamente, 450 atendimentos ao dia.