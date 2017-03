Funtrab disponibiliza 35 vagas temporárias para promotor de vendas durante a páscoa

Para quem busca uma oportunidade de emprego temporário, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 35 vagas para promotor de vendas. A contratação será no período da páscoa, por 21 dias, na venda de chocolates em supermercados . Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Para essas vagas o empregador exige que o promotor de vendas tenha experiência na função, ensino médio e disponibilidade de horário, pois haverá três turnos de seis horas trabalhadas (manhã, tarde e noite). A empresa oferece treinamento, salário e ajuda de custo de R$29,00 ao dia.

O profissional realizará vendas de mercadorias, degustações ou distribuições de amostras de chocolates e também deverá informar os clientes sobre as qualidades e vantagens de aquisição dos produtos. O promotor também realizará troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços inerentes à função.

A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.