Funtrab disponibiliza centenas de vagas em Mato Grosso do Sul

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 678 vagas abertas em 23 municípios no Estado. São vagas para várias funções e com exigências específicas para cada profissão. Os interessados podem procurar uma agência “Casa do Trabalhador” em seu município, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande são 126 vagas para: ajudante de carga e descarga de mercadoria (11), ajudante de cozinha (1), alinhador de pneus (1), analista contábil (1) analista de controle de qualidade (1), analista de laboratório químico (Para Pessoa com Deficiência – PCD – 3), analista de marketing, analista de suporte de sistema (2), analista de suporte técnico (2).

Além dessas há vagas assistente de vendas (2), atendente de farmácia (PCD – 3), atendente de lanchonete (2), atendente de lojas e mercados (1), atendente de mesa (1), auditor financeiro (1), auxiliar de cobrança (1), auxiliar de contabilidade (1), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de escrituração fiscal (1), auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de limpeza (2), açougueiro (3), caseiro (1), chapista de lanchonete (2), chefe de departamento de pessoal (1), consultor de vendas (3).

Também há oportunidade para controlador de produção (01), coordenador de restaurante (02), cozinheiro de restaurante (04), cozinheiro industrial (01), eletricista de instalações de veículos automotores (01), eletricista de instalações de veículos automotores (02), empregado doméstico faxineiro (02), empregado doméstico diarista (02), Farmacêutico (PCD, 03), frentista (01), instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (10).

Ainda na capital há vagas para marceneiro de móveis (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), metrologista (2), operador de instalação de ar-condicionado (2), operador de máquina de dobrar chapas (1), operador telemarketing (1), padeiro (1), passador de roupas (1), porteiro (PCD, 8), recepcionista atendente (4), supervisor de vendas comercial (1), tapeceiro de móveis (1), trabalhador rural (1), técnico de enfermagem (PCD-3), técnico de laboratório em patologia clínica (PCD, 3), técnico de refrigeração (1), técnico em radiologia (PCD, 3), vendedor de serviços (2), vendedor interno (3), vendedor pracista (2), vigilante (2), zelador (1).

No interior do Estado são 552 vagas, Aquidauana (3) , Aparecida do Taboado (2), Batayporã (8), Corumbá (2), Cassilândia (8), Costa Rica (33), Dourados (73), Guia Lopes (12), Itaquiraí (20), Ivinhema (12), Jardim (08), Maracaju ( 24), Nova Andradina (7), Nova Alvorada do Sul (8), Naviraí ( 17), Ponta Porã (10), Ribas do Rio Pardo (9), Rio Brilhante (3), São Gabriel do Oeste (23), Sidrolândia (44), Sonora (203), Três Lagoas ( 23).