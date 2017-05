Funtrab disponibiliza dez vagas para motorista carreteiro

Nesta terça-feira (16) a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece dez vagas para motorista carreteiro, que não exige escolaridade, mas o candidato deve ter experiência e CNH, para trabalhar com carga de soja em viagem para o estado de Mato Grosso.

A empresa contratante oferece salário de R$ 1.513,00, acrescidos de diária, ajuda de custo, produção, alojamento, assistência médica e seguro de vida.

Os interessados podem comparecer na Funtrab, localizada na rua 13 de maio, 2773 Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Fundação atende de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h30, e não recebe currículos por e-mail nem cadastros por telefone. Atendimento e preenchimento de cadastros somente presenciais.

As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.