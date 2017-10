Funtrab disponibiliza vagas de empregos em 25 municípios de MS

As principais vagas são para os municípios de Campo Grande, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Itaquiraí e Sonora

Nesta semana a Funtrab oferece várias vagas de empregos, em 25 municípios do Estado. Os interessados em uma recolocação no mercado de trabalho podem comparecer em uma “Casa do Trabalhador” com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Destaque para algumas oportunidades:

Em Campo Grande tem três vagas para fiscal de loja, com experiência e ensino médio incompleto. Salário de R$ 1.005,00.

No município de Paranaíba tem 44 vagas para auxiliar de linha de produção, não é necessário experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é de R$ 1.000,00, mais cesta básica.

Em Ribas do Rio Pardo há três vagas para motorista carreteiro, que exige CNH, experiência e ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 1.500,00.

No município de Itaquiraí tem 10 vagas para auxiliar de linha de produção, não é preciso experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é de R$ 958,90, acrescido de cesta básica, seguro de vida e ticket alimentação.

Em Sonora há seis vagas para motorista de caminhão, com CNH, experiência e ensino médio incompleto. Salário de R$ 1.781,45, acrescido de seguro de vida e assistências médica e odontológica.

Mais informações no Boletim do Emprego.