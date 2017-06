Funtrab disponibiliza vagas de empregos na Capital e no interior do Estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), possui 31 agências de empregos no MS, que são as “Casas do Trabalhador”, e disponibiliza várias oportunidades de empregos. Confira algumas vagas em destaque.

Em Campo Grande há seis vagas para pedreiro, que exige experiência e oferece salário de R$ 1.298,00, acrescido de vale-transporte, cesta básica e ticket para café da manhã. Há 10 vagas para açougueiro, com exigência de experiência e o ensino fundamental incompleto, o salário oferecido é R$ 1.188,00 mais vale-transporte.

No município de Ivinhema tem 30 vagas para motorista carreteiro que exige CNH, experiência na área e ensino fundamental incompleto com salário de R$ 1.673,59, acrescido de vale-alimentação (R$ 340,61) e ainda assistências médica e odontológica.

Em Maracaju, tem seis vagas para servente de pedreiro, que exige experiência e ensino fundamental incompleto; o salário oferecido é R$ 1.040,00.

Em Naviraí há 10 vagas para operador de colheitadeira, com experiência e ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.452,76 mais comissão.

No município de São Gabriel do Oeste há 12 vagas para auxiliar de linha de produção, sem exigir experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.200,00, acrescido de assistência médica e ticket alimentação.

Em Sidrolândia tem 40 vagas para alimentador de linha de produção, sem qualquer tipo de exigência de experiência e de escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.071,00, acrescido de vale-transporte, cesta básica e assistência médica.

Os interessados nestas ou outras vagas de emprego podem comparecer à “Casa do Trabalhador” em seu município, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Veja mais vagas no Boletim do Emprego.