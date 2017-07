Funtrab disponibiliza vagas de empregos na Capital e no interior

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza vagas em 23 municípios no Estado nesta semana. Os interessados podem procurar uma “Casa do Trabalhador” mais próxima, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Na Capital são 12 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, com experiência e ensino fundamental completo. O salário oferecido é R$ 957,00, acrescidos de vale-transporte e cesta básica.

Em Rio Brilhante há 50 vagas para limpador de aves, exige-se experiência e ensino fundamental completo. O salário oferecido é R$ 1.093,00, acrescido de vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica e seguro de vida.

O município de Costa Rica oferece sete vagas para mecânico de automóveis, com experiência e ensino fundamental completo. O salário oferecido é R$ 1.400,00.

Nova Andradina está com 13 vagas para auxiliar de linha de produção, com experiência e não exige escolaridade. O salário oferecido R$ 1.025,00.

Em Nova Alvorada do Sul tem 10 vagas para operador de processo de produção, sem experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.093,00, acrescidos de vale-transporte, ticket alimentação e seguro de vida.