Funtrab divulga vagas de empregos em todo o Estado

Mais uma semana na qual a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas de empregos. Desta vez, em 23 municípios do Estado. Os interessados devem comparecer em uma Casa do Trabalhador com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Na Capital tem cinco vagas para auxiliar de limpeza; necessário experiência e ensino fundamental. Salário é de R$ 957,00 acrescido de ticket alimentação no valor de R$ 198,00.

Em Dourados há 40 oportunidades para servente de obras; é preciso experiência e não exige-se escolaridade. O salário oferecido é R$ 1.016,00. Também há outras 20 para pedreiro; que exige experiência e ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.363,00.

No município de Costa Rica tem uma vaga para técnico em manutenção de informática; com experiência e ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.200,00.

Em Ivinhema tem cinco vagas para motorista carreteiro, com CNH, experiência e ensino fundamental incompleto. Salário é de R$ 1.200,00, acrescido de assistências médica e odontológica.

Mais Informações no Boletim do Emprego.