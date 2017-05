Funtrab e Agepen querem qualificar e encaminhar detentos ao mercado de trabalho

A qualificação profissional e o encaminhamento de custodiados da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) ao mercado de trabalho, por meio de parceria com a Fundação Estadual de Trabalho (Funtrab), foram discutidos em reunião realizada nesta semana entre as duas instituições.

Durante o encontro, na quinta-feira (18), o diretor-presidente Agepen, Aud de Oliveira Chaves, solicitou a contribuição da Funtrab no processo de reinserção social dos detentos, para que se quebre o ciclo da reincidência criminal, refletindo em benefícios para toda a população.

A sugestão da Funtrab é que reeducandos dos regimes semiaberto, aberto e em livramento condicional, da Capital, participem de cursos na Casa de Qualificação. No local, os detentos também receberão atendimento de uma equipe multidisciplinar, com a realização de triagem e emissão da carteira de trabalho, possibilitando encaminhamento às vagas de emprego condizentes. A intenção é que esses atendimentos também possam ser realizados nas casas do trabalhador em municípios do interior.

Conforme o diretor-executivo da Fundação, Anivaldo João da Silva Cardozo, que representou a presidência da instituição no encontro, uma das grandes dificuldades de inserção no trabalho é a falta de qualificação. Cardozo explicou que a Funtrab trabalha muito com parceiros voluntários na realização dos cursos e existe certa dificuldade por parte dos instrutores, dependendo do público-alvo.

Pela proposta, os primeiros cursos serão ministrados pela psicóloga Gisele Loyola, que é funcionária da Funtrab e já desenvolveu projeto junto aos reeducandos. As capacitações serão na área de desenvolvimento pessoal, abordando temas como inteligência emocional, comportamento, comunicação, relacionamento interpessoal, ética, entre outros.

Na reunião, também ficou definida a formalização de um convênio entre as duas instituições para a realização de projetos voltados à população carcerária. A medida atende a exigência do Programa de Capacitação Profissional, do Ministério da Educação (Procap).

Pela Agepen, também participaram do encontro a diretora de Assistência penitenciária, Elaine Arima Xavier Castro, e as chefes de Divisão Elaine Alencar (Trabalho) e Rita de Cássia Argolo (Educação). Já pela Funtrab, o coordenador de Qualificação Profissional, João Gomes Machado Neto e a coordenadora da Procuradoria Jurídica, Ana Laura Mourão Couto.