Funtrab faz exposição de trabalhos artesanais nas Moreninhas

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), juntamente com a Feirart’s e grupo de artesãs realizarão neste sábado (10.6), a Exposição e Comercialização de Trabalhos Artesanais, , das 7h às 17h, na praça Pastor Manoel Ventura Sales, no bairro das Moreninhas.

Lá serão disponibilizadas Oficinas de Artes para a população presente no local, nos períodos da manhã e da tarde. Essas oficinas terão os seguintes temas: “Decoração em Garrafas Long Neck”, ” Fuxico” e ” Bijuterias”.

Já no domingo (11.6), das 10h às 20h, na travessa Temístocles, 64 Centro (entre as ruas Calógeras e 14 de Julho), próximo ao Armazém Cultural, haverá Exposição e Comercialização de Produtos Artesanais e música ao vivo.

As exposições servirão para o público aproveitar e adquirir produtos para o Dia dos Namorados.