Funtrab fecha por problemas elétricos

Devido a problemas elétricos (queima do transformador), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), suspendeu temporariamente, todos os serviços prestados ao trabalhador à partir dessa quarta-feira (23).

De acordo com parecer técnico, haverá necessidade de substituição do transformador avariado e, é neste sentido, que todas as providências estão sendo tomadas junto à Energisa (Concessionária dos serviços elétricos), que se comprometeu a encaminhar soluções o mais rápido possível, havendo previsão de retorno no fornecimento de energia na segunda-feira (28).

Ao lamentar o corrido, o diretor-presidente da Fundação pede desculpas aos usuários e afirma estar mobilizando todos os esforços no sentido de abreviar o máximo possível a paralização dos trabalhos. “Queremos crer que em função da disposição da Energisa em tomar as providências necessárias para a substituição do transformador, deveremos restabelecer o atendimento o mais rápido possível. Esperamos que, já na segunda-feira possamos estar, novamente, à disposição da população”.