Funtrab oferece 52 vagas nesta segunda-feira

A Funtrab está oferecendo 52 vagas de emprego nesta segunda-feira (8). São vagas em vários setores como: Ajudante de açougueiro, Atendente de lojas e Tosador de animais domésticos.

O interessados devem comparecer até a Casa do Trabalhar munidos dos documentos pessoais e comprovante de residência.

A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30 . As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. É aconselhável comparecer na casa do trabalhador, pois outras vagas podem ser oferecidas de acordo com o cada perfil.

Confira as vagas: