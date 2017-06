Funtrab oferece 61 vagas para operador de caixa

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 61 vagas abertas para operador de caixa, para trabalhar em uma rede atacadista, em diferentes regiões da Capital.

A empresa não exige experiência, somente o ensino médio e disponibilidade de horário. O salário oferecido é R$ 990,00, acrescidos de vale-transporte e alimentação no local. Nesta função o operador irá receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerário; dentre outras atividades.

Todos os candidatos precisarão ter disponibilidade de horário para trabalhar finais de semana e feriados, os horários disponíveis são 6h às 14h30; 7h às 15h30; 8h às 16h30; 9h às 17h30; 10h às 18h30; e das 14h às 22h30, a maioria das vagas são para o horário de fechamento: das 14h às 22h30.

Os interessados devem comparecer na Funtrab, à rua 13 de Maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30.