Nesta quarta-feira (25), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza várias vagas em processo de seleção de profissionais com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Confira as funções, requisitos e benefícios:

Acabador de mármore e granito – Ter ensino fundamental incompleto, experiência mínima de seis meses na Carteira de Trabalho para fazer meia esquadria, montar peças, acabamento em mármore, monoglass, granito e porcelanato. Salário de R$ 2.000,00 e vale-transporte;

Ajudante de classificador de madeiras – Ter ensino fundamental completo, experiência mínima de seis meses na Carteira de Trabalho para realizar carga e descarga, estoque, corte e planagem de madeiras. Salário de R$ 2.500,00 e vale-transporte;

Comprador – Ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na Carteira de Trabalho. A função é para realizar compra de serviços e produtos, matérias-primas e equipamentos para construção civil. Salário de R$ 2.000,00, mais vale-transporte, tíquete alimentação e outros;

Cozinheiro de restaurante – Para morar em Aquidauana (não oferece moradia); ter no mínimo, seis meses na Carteira de Trabalho e experiência em cozinha industrial. Não exige escolaridade. Salário de R$ 1.100,00, trabalho por turnos e refeição no local;

Mecânico de motor a diesel – Ter experiência em mecânica de freio, suspensão de caminhões e ônibus; ter no mínimo, ensino fundamental completo e seis meses na Carteira de Trabalho. Salário de R$ 1.350,00 mais 16% conforme produção;

Operador de instalação de transferência de gases – Ter ensino médio completo e experiência na instalação de gás (todos os tipos de gás). Possuir curso de instalação de gás (todos os tipos); habilitação na categoria B. Salário de R$ 1.600,00 e benefícios;

Tapeceiro de móveis – Não há exigência de escolaridade, exige-se ter trabalhado na área de estofados e não necessita comprovação em Carteira. Salário de R$ 1.200,00 mais vale-transporte;

Vendedor pracista – Ter no mínimo, seis meses de experiência em Carteira, ensino médio completo, carteira de habilitação – categoria B, possuir carro para trabalhar para utilizá-lo nas viagens pelo Estado e experiência em vendas de produtos profissionais de higiene para empresas. Salário de R$ 1.160,00 mais comissão;

Vidraceiro – Ter no mínimo, ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência com vidros no geral, não comprovados necessariamente na Carteira. Salário de R$ 1.146,00 mais vale-transporte.

Os candidatos com os requisitos acima deverão se dirigir até o prédio da Funtrab localizado na rua 13 de Maio, 2.773, Centro. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.