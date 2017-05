Funtrab oferece vagas de empregos em Sidrolândia, Sonora e Itaquiraí

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas em 31 agências “Casas do Trabalhador” em MS. Para quem busca uma oportunidade de trabalho basta comparecer na “Casa do Trabalhador” em seu município com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Tem oportunidades para diversas funções, com critérios e exigências compatíveis com a profissão e os empregadores oferecem além do salário alguns benefícios. Segue algumas vagas:

- 90 vagas para alimentador de linha de produção em Sidrolândia, que não exige experiência e nem escolaridade, o salário oferecido é de R$ 1.071,00, acrescidos de assistência médica e cesta básica;

- 16 vagas para o município de Sonora para a função de operador de motobomba, que não exige experiência e nem escolaridade, o salário é de R$1.497,75, acrescidos de assistências médica e odontológica e ainda seguro de vida;

- 20 vagas em Itaquiraí para auxiliar de linha de produção, com ensino fundamental incompleto e sem experiência. O salário oferecido é de R$ 937,00, acrescidos de ticket alimentação, assistências médica e odontológica.

Mais oportunidades acesse o Boletim do Emprego.