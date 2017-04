Funtrab realiza ‘Semana do Trabalhador’ com diversas atividades para a população

A partir desta segunda-feira (24) até o dia 1º de maio, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) realiza a “Semana do Trabalhador”, em homenagem ao Dia do Trabalhador, com a abertura oficial na sede da Fundação e oferecerá palestras às 9h e 13h com diversos temas como: motivação, orientação profissional, empreendedorismo e outras atividades durante todo o dia, visando beneficiar os trabalhadores, como exposição e mini cursos de artesanatos, apresentações culturais, orientações sobre currículos, entrevista de emprego, microcrédito e sorteio de brindes. Confira a programação:

Dia 24 de abril (segunda-feira)

9h – Solenidade de abertura e apresentação do Coral dos Servidores Públicos na sede da Funtrab (rua 13 de maio, 2773)

8h às 12h – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal Morenão

13h – Palestra motivacional – Local : prédio da Funtrab – 1º andar

Dia 25 de abril (terça-feira)

7h30 às 17h30 – Palestra sobre Economia Solidária e Empreendimento Econômico Solidário , exposição e comercialização dos produtos da Central de Comercialização, workshop de geração de renda com EVA, massoterapia e sorteio de esmaltação. Local : prédio da Funtrab

8 às 12 horas – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal General Osório

Dia 26 de abril (quarta-feira)

7h30 às 17h30 – Oficina de Economia Solidária (Projeto MS Solidário) em Ribas do Rio Pardo/MS

8h às 12h – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal Júlio de Castilho

9h – Palestras de Qualificação Social e Profissional, Orientação Profissional. Local: prédio da Funtrab

13h – Palestras de Qualificação Social e Profissional, Orientação Profissional. Local: prédio da Funtrab

Dia 27/04 (quinta-feira)

7h30 às 17h30 – Oficina de Economia Solidária (Projeto MS Solidário) em Ribas do Rio Pardo

8h às 12h – Atendimento da Unidade Móvel de Atendimento no Terminal Bandeirantes

9h – Palestra sobre Orientação Profissional – Local : prédio da Funtrab

13h – Palestra sobre Orientação Profissional – Local : prédio da Funtrab

Dia 28 de abril (sexta-feira)

9h – Palestra sobre Microcrédito – Local : prédio da Funtrab

13h – Palestra sobre Microcrédito – Local : prédio da Funtrab

Dia 1° de maio (segunda-feira)

7h30 às 15h – Atendimento na Praça do Rádio, localizada entre a avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco

10h – Entrega de certificados dos cursos de qualificação profissional (Auxiliar Administrativo, Depilação, Desenvolvimento Social, Manicure e Pedicure) – Local: Casa de Qualificação –Rua 7 de setembro, 912.