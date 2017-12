Funtrab realizou mais de 360 mil atendimentos no Estado em 2017

O balanço das ações da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) mostra que somente de atendimentos, neste ano, foram realizados 366.152. A Funtrab é um órgão público estadual, conveniada com o Ministério do Trabalho, e realiza os serviços dentro das políticas públicas do trabalho.

No Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, mantém por meio desse convênio 31 agências públicas de empregos, que são as Casas do Trabalhador, com os serviços de: emissão de Carteira de Trabalho, entrada ao benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional e acesso ao microcrédito.

Em 2017 a Fundação encaminhou para o mercado de trabalho 60.237 trabalhadores para as vagas intermediadas nas 31 agências; desse total, somente na Capital foram 20.921 encaminhamentos. Dentre os trabalhadores que conseguiram uma oportunidade de emprego por meio da Casa do Trabalhador, em Campo Grande, está a Evellyn Cabreira de Oliveira, “é meu primeiro emprego, sou auxiliar de bordados há quatro meses, um trabalho com registro em Carteira, estou muito feliz”, declara.

Além de Campo Grande, os encaminhamentos aconteceram em Corumbá – com 278 trabalhadores em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho -, Três Lagoas (4.766), Dourados (3.567), Ribas do Rio Pardo (245), Coxim (158), Paranaíba (359), Costa Rica (3.290), Jardim (587), São Gabriel D Oeste (220), Ponta Porã (1.568), Sonora (1.050), Nova Andradina (3.457), Aquidauana (3.023), Aparecida do Taboado (707), Rio Brilhante (825), Naviraí (2.369), Miranda (320), Maracaju (2.249), Nova Alvorada do Sul (1.516), Ivinhema (1.376), Bataguassu (1.026), Caarapó (641), Sidrolândia (2.384), Cassilândia (62), Batayporã (349), Rio Verde (166), Itaquiraí (877), Guia Lopes da Laguna (418), Iguatemi (866) e Eldorado (597).

Entre os serviços que a Funtrab oferece está o da Carteira de Trabalho Digital, que neste ano, na Capital foram emitidas 6.407. O Governo do Estado iniciou a oferta desse serviço desde janeiro de 2015 e, desde então, já foram emitidas 25.359 Carteiras de Trabalho em formato digital somente em Campo Grande.

De acordo com a gerente de Atendimento da Fundação, Márcia Arguelho da Silva, a Carteira de Trabalho é entregue com sete dias, “o documento digital é um avanço, serve como documento oficial, e sua principal função é a de registrar a vida funcional do trabalhador, pois integra uma plataforma online, com todos os dados”, ressalta.

Ainda nos registros de atendimentos, há os requerentes com ao benefício do seguro-desemprego com 61.483 pedidos, os realizados para os empregadores, na captação de vagas, serviço social que atende as Pessoas com Deficiências (PCDs), qualificação social, dentre outros.