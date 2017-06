Funtrab se aproxima dos bairros com

A primeira ação foi no mês de maio, no bairro Dom Antônio Barbosa

O Governo do Estado, para atender os trabalhadores que moram nos bairros, está com o projeto “A Tenda do Trabalhador” por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) com vários serviços gratuitos. A primeira ação foi no mês de maio, no bairro Dom Antônio Barbosa, e a segunda foi neste último sábado (10.6) na região das Moreninhas, e o próximo está previsto para o dia 01 de julho no bairro Nova Lima.

O diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta está empenhado em atender os trabalhadores no Estado, e avalia que nesse sentido “essas ações são muito importantes para ajudar as pessoas. Estamos aqui para servir, esse é o nosso dever”, declarou Acosta.

Para que o trabalho seja eficiente é feito primeiro a captação de vagas nas regiões onde ocorre a ação, para isso a parceria com os empregadores é fundamental. Na região das Moreninhas houve várias oportunidades de trabalho, com cerca de 70 vagas. Essa iniciativa atende o trabalhador e os empregadores, pois facilita o trabalho no dia-a-dia pela proximidade. Além das vagas foi iniciada a emissão de 47 Carteiras de Trabalho.

De acordo com a servidora da Funtrab, Gilsienny Munhoz, os trabalhadores aprovam essa iniciativa, “atendi vários trabalhadores desempregados que não tinha o vale-transporte para ir até a Fundação no Centro. É importante destacar que o governo se preocupa com as pessoas que moram nas regiões mais afastadas”, declarou Munhoz.

Nos dois bairros foi registrado cerda de 700 pessoas cadastradas no sistema de intermediação de mão de obra, para que sejam encaminhadas para as vagas que surgirão, de acordo com as necessidades dos empregadores.

Em busca de microcrédito foram apresentados aproximadamente 50 pedidos, com 60% aptos para terem acesso ao montante pretendido. Para a conclusão falta apenas a apresentação dos documentos exigidos. Com isso será uma oportunidade para fomentar a geração de trabalho e renda.

As parcerias firmadas são fundamentais na realização das ações, dentre elas a Casa de Qualificação Profissional da Funtrab e a Escola de “Cabeleireiros Sueli Jus”, que realizaram 59 cortes de cabelo, 29 design de sobrancelhas e oito serviços de manicures.

Destaque, também, para a participação da Associação das Artesãs (Feirart’s) e da Coordenadoria do Trabalho e Economia Solidária, com exposição e comercialização de produtos em MDF decorados, guirlandas, flores em E.V.A, arranjos para noivas, tiaras, decorações em patchwork, trabalhos em crochê, móveis em material reciclável de pallets, pufs de pneus, mesinha com cadeiras entre outros.

Na ocasião foram realizadas três oficinas decorativas, uma com garrafas long nek, que contou com 30 participantes; a outra de fuxico, feito com retalhos de tecidos por 20 participantes, em três etapas e, por último, a de bijuterias com lacres de latinhas, da qual participaram 20 pessoas.