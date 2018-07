Funtrab tem vagas de motorista e açougueiro

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou nesta quarta-feira (11), cinco vagas para açougueiro desossador, para trabalhar com desossa de bovinos em frigorífico no município de Taió, em Santa Catarina.

Além de salário mensal de R$ 1.800,00 a empresa oferece moradia para funcionários, alojamento, condução ou vale transporte, seguro de vida, assistência médica e plano de cargos e salários.

Os requisitos são experiência mínima de seis meses em carteira de trabalho. Se for casado poderá levar a família, desde que a esposa também esteja interessada em trabalhar na mesma empresa. Os interessados devem se apresentar para entrevista na Funtrab nesta quinta e sexta-feira (12 e 13), às 14 h.

Também há cinco vagas para motoristas trabalharem em Santa Catarina, os candidatos devem ser portadores de Carteira Nacional de Habilitação (categorias D ou E) para realizar viagens regionais e internacionais. Os responsáveis pela empresa contratante fazem questão de observar que os motoristas selecionados devem ficar na estrada de 30 a 35 dias, por viagem.