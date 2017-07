Funtrab tem vagas para rede de supermercados

A Fundação do Trabalho de Mato do Sul (Funtrab-MS) oferece 37 vagas de empregos, em uma rede de supermercado. As vagas são para as funções de balconista de açougue e operador de caixa.

Os interessados devem comparecer na Funtrab à rua 13 de Maio, 2773 Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30.

Para operador de caixa há 20 vagas, não é necessário experiência, mas exige-se ensino médio completo. O salário oferecido é R$ 1.035,50, acrescidos de vale-transporte, alimentação no local e produtividade. Nesta função o trabalhador irá receber valores de vendas de produtos e serviços, fará o controle dos valores, atendimento ao público em agência postal, dentre outros.

Na função de balconista de açougue são 17 oportunidades, que também não é preciso experiência. As pessoas interessadas devem ter o ensino fundamental completo. O salário é de R$1.035,50, acrescidos de vale-transporte e alimentação no local.

Nesta função o trabalhador fará o preparo das carnes para comercialização, tais como: desossa, identificação dos tipos, pesagem e corte. Também fará o acondicionamento das carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo. O trabalho será em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.