Furacão Beryl deixa ilhas caribenhas em alerta neste domingo

O Furacão Beryl será o primeiro este ano, a atingir a região do Caribe no Oceano Atlântico a partir desse domingo (8). As Pequenas Antilhas, Ilhas Virgens e Porto Rico deverão ser atingidas pelas chuvas decorrentes do fenômeno, de acordo com previsão da Central Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês).

O Beryl é pequeno e está classificado na Categoria 1 da escala de furacões de Saffir-Simpson. Furacões nesta categoria têm ventos entre 117 a 151 km/h. Os potenciais danos de um furacão desta categoria são os mais baixos e não são ocasionadas quedas de árvores nem as estruturas dos edifícios são abaladas, porém a preocupação das autoridades é com chuvas e inundações ocasionadas pelas tempestades.

Os ventos do Beryl com força de furacão estendem-se por um raio de cerca de 16 quilômetros do seu centro, por isso, ele é considerado pequeno. Mesmo assim, as chuvas serão suficientes para causar inundações e deslizamentos de terra, especialmente em encostas e terrenos montanhosos. As autoridades de Porto Rico e demais ilhas da região estão em alerta.

Ano passado, a região foi bastante danificada pela passagem de dois furacões de categorias 3 e 4, Irma e Maria. A maior preocupação no momento para Porto Rico, além das inundações, é a possibilidade de cortes de energia. O furacão Maria destruiu 75% das linhas de distribuição da ilha no último mês de outubro.

Mais de oito meses depois, a população portorriquenha ainda enfrenta problema estruturais pela passagem desses furacões da última temporada. Algumas rodovias ainda não foram restauradas, e há regiões que ainda não tiveram a energia elétrica reestabelecida, sobretudo certas áreas rurais.

Para se preparar para as inundações, o governo de Porto Rico informou que abrirá 425 abrigos, enquanto monitora a aproximação da tempestade. Um alarme de furacões foi emitido na madrugada deste sábado (7) para as ilhas de Barbados, Martinica, Guadalupe, São Martinho e São Bartolomeu.