Fux nomeia advogado de MS para escola do TSE

O Ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indicou nesta terça-feira (12), o advogado Daniel Castro Gomes da Costa para compor a Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O advogado também é diretor geral da Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MS.

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ministro da Corte, foi nomeado como diretor geral da Escola Judiciária do TSE (EJE) e também foi indicado por Fux. Além de Daniel e Tarcisio também foram nomeados para a direção da EJE, juristas de alto renome nacional, como os ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral ministro Carlos Enrique Caputo Bastos, ministro Henrique Neves da Silva e a ministra Luciana Christina Guimarães Lóssio.

A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral tem sede em Brasília (DF), e organiza todo o aperfeiçoamento e atualização dos magistrados e servidores da justiça eleitoral no Brasil. As funções exercidas pelos Ministros e por Daniel Castro frente à Escola Eleitoral são honoríficas e não remuneradas.