Fuzil e munições encomendados pelo PCC são apreendidos

Dois carros foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (20), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pois contiam um fuzil, carregadores e munições no km 141 da rodovia BR-262, próximo a Água Clara.

Durante fiscalização, foi dada a ordem de parada aos veículos Voyage com placas de Belo Horizonte - MG, conduzido por um homem de 40 anos, em companhia de uma passageira de 30 anos e um Ford Fiesta Sedan com placas de Campo Grande que era conduzido por um homem de 27 anos.

Os ocupantes dos dois carros afirmaram que se conheciam e estavam viajando para Salvador - BA, porém a viagem que cada condutor possuía objetivos diferentes, levando os policiais a suspeitarem e vistoriar os carros.

Em um encosto oculto do banco de passageiros do Fiesta, os policiais encontraram um compartimento com abertura eletrônica, que tinha um fuzil calibre 5.56, dois carregadores e 26 munições também de calibre 5.56.

No momento em que o armamento foi descoberto, o condutor do Fiesta fugiu a pé para uma mata e não foi localizado.

Já o condutor do Voyage declarou que o armamento, as muniões e os carregadores seguiriam para Salvador - BA, a mando do motorista que fugiu e que receberia R$ 5.000,00. A arma teria sido encomendada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os autores foram presos e os veículos, o armamento e as munições foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas.