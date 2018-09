Foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (10), os gabaritos oficias definitivos das provas para ingresso no curso de formação de soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

Os gabaritos são referentes as provas para soldados, oficiais e oficiais de saúde. Os resultados podem ser conferidos a partir da página 5 do DOE . A partir desta fase não serão mais aceitos recursos.