Três residências já foram abordadas nesta manhã de terça-feira (12), por agentes do Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), um grupo especializado do Ministério Público Estadual (MPE), em ação conjunta com a Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar durante “Operação Paiol”, em Nova Andradina.

Segundo o site Jornal da Nova, dentre as residências alvo da operação, os policiais já realizaram buscas em uma casa na avenida José Heitor de Almeida Camargo, na região central, porém o suspeito não estava no local.

Na rua Santa Lúcia, na Vila Operária, um homem foi preso no imóvel por posse de munições e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Neste mesmo local residia Gabriel da Silva Conceição, 20 anos, que está preso desde o dia 10 de janeiro, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi efetuada na época pela Força Tática.

Já na rua Anaurilândia, no bairro São Vicente de Paula, os policiais realizaram buscas pelo imóvel e nada foi apreendido. Uma jovem, que morava no imóvel, identificada como Estefani Leticia Moraes dos Santos, 18 anos, também está presa por tráfico de drogas desde abril, também detida pela Força Tática.

O objetivo da operação é o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão para combater ações do Primeiro Comando da Capital (PCC).