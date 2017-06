Gaeco encontra celulares, entorpecentes e mais de R$ 7 mil em dinheiro

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) está neste momento na na área administrativa do Instituto Penal de Campo Grande, nas cantinas, setor de trabalho dos presos e nas celas

Durante essa manhã, já foram encontrados, no Instituto Penal de Campo Grande, celulares, entorpecentes, carregadores, e 7 mil e 900 reais em dinheiro, o trabalho continua.

Um agente penitenciário do Instituto Penal foi preso em casa. Com ele, foram encontrados celulares embalados prontos para serem entregues no presídio, além de balança de precisão.





Operação Chip

As ações fazem parte da Operação Chip, que apura crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico no sistema prisional de Campo Grande.