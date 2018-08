Na noite de sábado (18), um imóvel localizado na área ferroviária de Corumbá, entre os bairros Centro América e Popular Velha, que era utilizado por famílias em condição de ocupação, ficou totalmente destruído após um incêndio.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o prédio que era uma espécie de galpão com um total de 14 compartimentos e estava em condições precárias, segundo os bombeiros. O forro de madeira acabou contribuindo para que as chamas se alastrassem com maior rapidez pelos ambientes. Equipes de combate a incêndio, salvamento e resgate foram mobilizadas na ação que durou cerca de três horas e utilizou aproximadamente 7.500 litros de água.

Um dos moradores informou ao site local que não existe um número preciso de pessoas que utilizavam o imóvel como moradia devido a alta rotatividade. Aos militares, ele disse que acredita que o incêndio possa ter sido criminoso, já que dois homens discutiam em um dos ambientes pouco antes de as chamas se iniciarem.

Os bombeiros realizaram varredura no local em busca de possíveis vítimas, mas foi constatado que ninguém se feriu.

Já alguns populares informaram que famílias que residiam anteriormente no galpão haviam sido beneficiadas por moradias na parte alta da cidade e ultimamente o prédio estaria servindo de abrigo para dependentes químicos e indivíduos que cometiam práticas criminosas.

Foto: Reprodução Diário Corumbaense - Divulgação/Bombeiros