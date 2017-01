Com fita isolante motorista adultera placa para driblar fiscalização

Para driblar a fiscalização eletrônica, um motorista usou a criatividade e com fitas isolantes adulterou a placa de um Fiat/Toro. O veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (24), na BR 163, em São Gabriel do Oeste, cidade a km de Campo Grande.

Segundo a Polícia, o motorista de 62 anos afirmou, durante abordagem, que realizou as adulterações na placa para evitar multas de radares, que não permitiam ele “andasse tranquilo” nas rodovias.

O motorista foi autuado por “conduzir o veículo com qualquer elemento de identificação violado/falsificado” (infração gravíssima com penalidade de apreensão do veículo) e encaminhado juntamente com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde o Delegado instaurou procedimento criminal contra a conduta de “adulteração de sinal identificador de veículo automotor”.